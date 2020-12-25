Mobilya imalatçısı, 200 kedi evi dağıttı



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, mobilya imalatı yapan Faruk Tutkun (29), sokak kedilerinin barınması için 200 kedi evini müşterilere ücretsiz verdi. Kedi evi almak isteyenler ise mağaza önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Kentteki atölyesinde mobilya imalatı yapan Faruk Tutkun, sokak kedileri için proje başlattı. Kış aylarında kedilerin dışarıda üşümesinden etkilenen Tutkun, 200 kedi evi imal ederek, sosyal medya hesaplarından isteyenlere ücretsiz dağıtılacağını duyurdu. Bu sabah teşhir mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşturanlar ise kayıt yaptırarak, kedi evlerini teslim aldı.

Mobilya imalathanesi sahibi Faruk Tutkun, "Havaların çok soğuk olmasından dolayı sokakta yaşayan kedilerimizin üşümemesi için böyle bir fikir aklımıza geldi. Sonra imalathanemizde bunları yaptık. Şu anda 200 adet kedi evi dağıtımı yapacağız. Bu sosyal sorumluluk projesini duyurduktan sonra insanlar çok talepte bulundu. Bundan sonra kedi evlerini yeniden yaparak, dağıtacağız. Amacımız, sosyal sorumluluk projesiyle sokak hayvanlarının farkındalığını sağlamak onu da başardığımıza inanıyorum" dedi.

Kedi evlerinden alan Geriş İlkokulu'nun müdürü Abdullah Keser de "Milli Eğitim Bakanlığı'mız artık her okulda bir sokak hayvanı beslenmesini bizlerden istemişti. Buradan aldığımız kedi evleriyle okulumuzdaki kedileri bunlara yerleştireceğiz. Esnafımızın bu davranışı çok güzel kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-12-25 11:23:16



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