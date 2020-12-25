Oksijen tankı dolumu sırasında kaçak oluşunca, sis çökmüş gibi görüntüler oluştu

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Devlet Hastanesi´nde oksijen tankının dolumu sırasında kaçak meydana gelince, sis çökmüş gibi görüntüler oluştu.

Bartın Devlet Hastanesi´nin bahçesinde bulunan oksijen tanklarının dolumu sırasında kaçak oluştu. Tankerden, oksijen tanklarına dolum yapıldığı sırada sızma oluşması nedeniyle yaklaşık 50 metrelik alana oksijen dağıldı. Bahçede, sis çökmüş gibi görüntü oluşurken, oksijen bir süre sonra dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-12-25 15:45:14



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