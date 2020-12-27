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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi “Akademik Performans ve Proje Ödül Töreni” gerçekleştirildi

İHA

Bartın Üniversitesi “Akademik Performans ve Proje Ödül Töreni” gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen “Akademik Performans ve Proje Ödül Töreni”nde gösterdikleri başarılar ile öne çıkan akademisyenler ödüllendirildi.
Son yıllarda ortaya konulan başarılarla Türkiye’nin en hızlı yükselen yükseköğretim kurumları arasında yer alan Bartın Üniversitesi’nde ‘Akademik Performans ve Proje Ödül Töreni’ gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile birlikte üniversite personeli ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, yeni tip Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi.
“’Birlikte Başarıyoruz’ mottosu ile yola devam ediyoruz”
Törenin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ortaya konan performans ve buna bağlı sonuçların bir takım çalışması olduğunu belirtti.
Ortak hareket etme duygusu ile ilerlediklerini kaydeden Rektör Uzun, “Bir üniversiteyi ileriye taşımak her zaman o üniversitenin bileşenleri ile mümkün olmuştur. Onların çabaları ve özverileri sayesinde hem ülkemiz hem de üniversitelerimiz hak ettiği noktalara gelmeye başlamıştır. Ne mutlu bize ki Bartın Üniversitesi Ailesi olarak her sene hedeflenen noktaların üstüne çıkmayı başarıyoruz. ‘Birlikte Başarıyoruz’ mottosu ile çıktığımız yolda her sene üstüne koyarak ilerlemek ailenin her bileşeninde olduğu gibi benim için de büyük mutluluk kaynağı” dedi.
“Her alanda yükselişimiz devam ediyor”
20172020 yılları arasında Bartın Üniversitesi’nin büyük bir atılım yaptığını ifade eden Rektör Uzun, neredeyse tüm göstergelerde 3 kat büyüme olduğunu vurguladı.
Rektör Uzun, “Yapılan incelemeler sonucunda görüyoruz ki Üniversitemiz çok ciddi bir yükseliş göstermektedir. Gerek yayın sayıları gerek yapılan atıf sayıları olsun 2017 ile 2020 arasında yaklaşık olarak 3 kat oranında bir artış söz konusu. Elbette Üniversitemizin yükselişi bunlardan ibaret değil. Proje anlamında da büyük bir gelişim gösteriyoruz. Değerli öğretim üyelerimizin gayretleri sonucunda çok ciddi proje sayılarına ulaştık. İnanıyorum ki gelecek yıllarda da bu büyümemiz devam edecek ve Üniversitemizin adını daha üst sıralarda görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Üniversitelerin Akademik Performans Değerlendirmesi
Açılış konuşmasının ardından Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Danışmanı, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kara “Üniversitelerin Akademik Performans Değerlendirmesi” konulu konuşmasını gerçekleştirdi.
Üniversitelerin sıralamasında yeni eğilimlerin ortaya çıktığını belirten Kara, “Artık üniversitelerin farklılıklarını ortaya çıkarabilecek parametrelerin değerinin arttığını görüyoruz. Üniversitelerin farklı alanlardaki yükselişini kolayca gösterebilen, kapasite ve etkileşim düzeylerini temsil edebilen yaklaşımlar günümüz sıralama parametrelerinin geldiği konumu göstermektedir. En genel itibariyle üniversitelerin performans kriterlerini etkileyen üç ana başlık bulunmaktadır. Bunlar; araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve etkileşim ve işbirliği. Bu üç başlık üniversitelerin sıralamasını belirleyen en temel faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır” şeklinde konuştu.
“Bartın Üniversitesi dünya ortalamasının üzerinde performans sergiliyor”
Bartın Üniversitesi’nin birçok alanda Türkiye ve hatta dünya ortalamasının üzerinde performans sergilediğinin altını çizen Kara, ortaya çıkan tablodan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kara, “20172020 yılı verilerine bakıldığında Bartın Üniversitesi’nin sürekli bir yükseliş içerisinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Öyle ki bu yükseliş artık ulusal olmaktan çıkıp dünya ortalamasının bile üstüne çıkmaktadır. Örneğin Bartın Üniversitesi alan ağırlıklı atıf indeksinde Türkiye’nin önünde olduğu gibi dünya ortalamasının da yüzde 30 üzerindedir. Bu son derece sevindirici ve umut vadeden bir nokta. Bunun dışında sürekli bir yayın artışı var ve bu artış yüksek itibarlı dergilere doğru bir artıştır. Üniversitede faaliyet gösteren akademisyenlerin çalışmalarına yapılan atıflara bakıldığında yine dünya ortalamasının üzerinde olduğunu net bir şekilde görebilmekteyiz. Bartın Üniversitesi gerek yayın anlamında gerek atıf anlamında gerekse proje anlamında dünya ortalamalarının üzerinde bir yükseliş gösteriyor. Bu tabloyu gerçekten ülkemizdeki her üniversitede görmek istiyoruz. Bu bakımdan Bartın Üniversitesi’nin her bileşenini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
4 Farklı kategoride ödüller verildi
Düzenlenen etkinliğin son kısmında 4 farklı kategoride (Elmas, Altın, Gümüş ve Bronz) ödül alan akademisyenler ile birlikte 2019 yılında ‘Kurum Dışı Fonlarca Desteklenen ve Süresi 12 Aydan Uzun Projesi’ olan öğretim elemanları takdim edildi.
Etkinlik ortak temenniler ve yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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