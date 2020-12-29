İl dışından gelenlere PCR testi uygulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl dışından gelenlere PCR testi uygulanacak

İHA

İl dışından gelenlere PCR testi uygulanacak

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yılbaşı öncesinde kritik bir karar aldı. Karar gereğince, il dışından gelen herkese gerek görülmesi halinde PCR testi uygulanacak. Test sonucu pozitif çıkanlarla temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.
Korona virüs salgınına karşı Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yılbaşı öncesinde yeni kararlar alındı. Bartın Valisi Sinan Güner’in başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince İl dışından gelen herkese gerek görülmesi halinde PCR testi uygulanması kararlaştırıldı.
Kararın uygulanması ve takibi noktasında İl Sağlık Müdürlüğü yetkilendirilirken PCR testleri pozitif çıkan kişilerle birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.
Öte yandan daha önce alınan karar gereği kentteki akraba ve komşu ziyaretlerine ilişkin yasak da devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğada çözülebilen biyoplastik maske projesine ödül
YEREL HABERLER Doğada çözülebilen biyoplastik maske projesine ödül
Kurbağacık anahtarını direksiyon yaptı
YEREL HABERLER Kurbağacık anahtarını direksiyon yaptı
Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı
YEREL HABERLER Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık ...
Bartın Irmağı yeniden köpürdü
YEREL HABERLER Bartın Irmağı yeniden köpürdü
Rektör Uzun, Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı
YEREL HABERLER Rektör Uzun, Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıldönümü ...
Bartın Üniversitesi “Akademik Performans ve Proje Ödül Töreni” gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi “Akademik Performans ve Proje ...
Tüfekle vurulan kuğu tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Tüfekle vurulan kuğu tedavi ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X