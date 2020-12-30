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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın İnkum tatil beldesinde hava sıcaklığının 21 derece olmasıyla halk kumsala akın etti.

Bartın, kış aylarında çok sık rastlanmayan bir sıcaklığa ulaştı. Öğle saatlerinde termometreler 21 dereceye kadar çıktı. Kentin bilinen tatil yerleri arasında yer alan İnkum´da vatandaşlar, kumsalda oturup, çay ve kahve içti. İnkum sakinleri, sokağa çıkma yasağının bulunmadığı saatlerde de çocuklarıyla vakit geçirdi. İnkum´da güneşli havanın ardından yaşanan yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri denetim yaptı. Kent girişinde gelenlerin kayıtlarını aldı. Ekipler, kumsalda oturan vatandaşları, maske ve mesafe konusunda uyardı.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-12-30 15:03:10



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