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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlar Cuma namazı için evlerine en yakın camilere gitti

İHA

Vatandaşlar Cuma namazı için evlerine en yakın camilere gitti

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine en yakın camilerde Cuma namazı kıldı. Bartın’da yoğunluk oluşan camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi.
Yurt genelinde 31 Aralık Perşembe akşamı 21:00’da başlayan ve 4 Ocak sabah 05:00’a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine en yakın camilerde Cuma namazı kıldı.
Bartın’da yaşayan vatandaşlar Cuma namazı için araç kullanmadan yaya olarak evlerine en yakın camilere ulaştı. Camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına büyük özen gösterildi. Görevli din adamlarınca sosyal mesafenin korunması için vatandaşlar uyarıldı.
Camilerdeki kapasitenin dolması üzerine bazı vatandaşlarda namazlarını cami avlularında kıldı. Cuma namazı için bir araya gelen vatandaşlar namazın ardından yeniden evlerine dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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