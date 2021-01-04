Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımların evdeki eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Ulus´a bağlı Uluköy köyünde meydana geldi. İstanbul´dan köydeki dedesinin evine gelen Şaban Erdoğan, gece saatlerinde sobayı yakarak ahıra indi. Bu sırada sobadan çıkan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu. Alevler kısa sürede ahşap evin tamamını sararken, yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın söndürüldü ancak ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-01-04 10:08:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.