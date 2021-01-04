Bartın’da yanan ev kullanılamaz hale geldi

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Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Uluköy’de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Ulus ilçesine bağlı Uluköy köyünün Ömerağa Mahallesinde Şaban Erdoğan'ın yaşadığı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin her yanını sardı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Erdoğan'ın yangın sırasında evde olmadığı anlaşılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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