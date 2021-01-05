İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, İngiliz anahtarını direksiyona bağlayarak otomobili kullanan S.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Bartın´da, geçen hafta köy yolunda ilerleyen sürücü, İngiliz anahtarını direksiyonun bağlantı yerine geçirerek otomobili kullandı. Sürücü o anları sosyal medyada paylaştı. Jandarma ekipleri sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu S.Ç.´nin Kozcağız Beldesinde yaşadığı, ancak şu an İstanbul´da bulunduğunu belirledi. S.Ç. hakkında `Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme´ suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2021-01-05 15:18:50



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