İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, İngiliz anahtarını direksiyona bağlayarak otomobili kullanan S.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Bartın´da, geçen hafta köy yolunda ilerleyen sürücü, İngiliz anahtarını direksiyonun bağlantı yerine geçirerek otomobili kullandı. Sürücü o anları sosyal medyada paylaştı. Jandarma ekipleri sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu S.Ç.´nin Kozcağız Beldesinde yaşadığı, ancak şu an İstanbul´da bulunduğunu belirledi. S.Ç. hakkında `Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme´ suçundan adli işlem başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2021-01-05 15:18:50
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