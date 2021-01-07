Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 mağara keşfedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 mağara keşfedildi

DHA

Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 mağara keşfedildi


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı bölgesinde Anadolu Speleoloji üyeleri tarafından 3 yatay ve 2 dikey mağara keşfedildi. Mağaralarda, çalışma başlatıldı.
Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği´nin 'Mağara araştırmaları projesi' kapsamında 9 kişilik Anadolu Speleoloji Grubu Derneği üyeleri, ilçeye gelerek 4 gün boyunca daha önce bilinmeyen 3 yatay ve 2 dikey mağarada incelemelerde bulunarak, fotoğraf çekti. Özel ekipmanlarla içeriye mağaralara giren ekip üyeleri içeride değişik boyutlardaki sarkıt ve dikitleri kayıt altına aldı. Yeni keşfedilen mağaraların raporlarının hazırlanmasının ardından isimlerinin verileceği öğrenildi. Mağara bilimi derneği üyeleri daha önce de ilçede bulunan Büyükkaya, Kuşaklı, Kemerli mağaraları ile 60 metre derinlikteki Kadıharmanı kokurdanında çalışmalar yapmıştı.
Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu, "Ulus ilçemizde Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesindeki 26 köyümüzü kapsayan alanda bulunan kireç taşı mağaralarımızın turizme kazandırılması için başlattığımız projede önemli kazanımlar sağladık. Anadolu Speleoloji mağara bilimi üyesi arkadaşlarımızın 4 günlük yaptığı çalışmalar sayesinde hiç bilinmeyen 3 yatay ve 2 dikey mağara keşfettik. Yeni bulunan mağaralarımızın raporları 15 gün içerisinde çıkacak. Sonrasında mağaralarımızın isimleri verilecek. Buradaki amacımız milli parkımız içinde bulunan bilinmeyen ve keşfedilmeyen alanları ekoturizmine katılımını sağlamaktır. Bu çalışma bölgemiz için önemli bir gelişmedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-01-07 13:46:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tek katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Tek katlı ev alev alev yandı
Erdem, "Jandarma teşkilatımızın faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz"
YEREL HABERLER Erdem, "Jandarma teşkilatımızın faaliyetlerini ...
Ağaçlandırma yapılan bahçede kerpiç yapı ve kemiklere rastlandı
YEREL HABERLER Ağaçlandırma yapılan bahçede kerpiç yapı ve kemiklere ...
Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bahçesinde ağaç dikmek için kazı yaparken kerpiç yapılar buldu
YEREL HABERLER Bahçesinde ağaç dikmek için kazı yaparken kerpiç ...
Bartın’da ırmak kıyısında ceset bulundu
YEREL HABERLER Bartın’da ırmak kıyısında ceset bulundu
Kurbağacık anahtarla araç süren sürücü hakkında adli işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Kurbağacık anahtarla araç süren sürücü hakkında adli ...
İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X