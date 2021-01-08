Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Limanı'nda yabancı bandıralı bir gemide yapılan aramada 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü, Bartın Limanı'nda demirli bulunan bir gemide arama yaptı. Gemide 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-01-08 14:59:55
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