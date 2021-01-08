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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da ocak ayında deniz keyfi

İHA

Bartın’da ocak ayında deniz keyfi

Batı Karadeniz bölgesinde son yılların en sıcak kış mevsimi yaşanırken bu durumu fırsata çeviren vatandaşlar Bartın’ın İnkumu sahilinde denize girdiler.
Kum plajları ve bakir sahilleriyle deniz turizminde her yıl yüzbinlerce turistin tercih ettiği Bartın’da son yılların en sıcak kış mevsimi yaşanıyor. Gün içinde sıcaklığın 19 dereceye kadar yükseldiği Bartın’da bu durumu fırsata çeviren bazı vatandaşlar İnkumu sahilinde denize girdiler.
Çevredekilerin şaşkın bakışlarla takip ettiği o anları bazı vatandaşlar fotoğraflayarak “Ocak ayında deniz keyfi” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Yürüyüş için sahile çıkan vatandaşlardan Ahmet Mert denize giren insanları görünce şaşırdıklarını söyledi.
Kış aylarında denize giren insanları Akdeniz’de gördüklerini ancak Karadeniz sahillerinde bu tür bir manzara ile karşılaşmanın oldukça ilginç olduğunu kaydeden Mert, “Kış aylarında denize giren insanları Akdeniz’de görüyorduk. Televizyonlarda gazetelerde bu tür haberleri izliyorduk. Tabi kış ayının ortasında benzer manzaralarla Karadeniz sahillerinde karşılaşacağımız aklımızın ucundan geçmezdi” dedi.

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