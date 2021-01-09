Memleketine yerleşip, beşiz doğum yapabilen koyunlar yetiştirmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memleketine yerleşip, beşiz doğum yapabilen koyunlar yetiştirmeye başladı

DHA

Memleketine yerleşip, beşiz doğum yapabilen koyunlar yetiştirmeye başladı


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)İSTANBUL´dan, emekli olduktan sonra memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine gelerek buraya yerleşen Mehmet Yılmaz (64), üçüz ve beşiz doğum yapabilen 'Romanov' cinsi koyun yetiştirmeye başladı. Koyunların 'kuzu makinesi' olarak bilindiğini belirten Yılmaz, "Benim bütün stresimi alıyor. Ben çok mutluyum. Her gün koyunlarımla ilgileniyorum" dedi.
İstanbul´da yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Yılmaz, 10 yıl önce emekli olduktan sonra memleketi Ulus´un Köklü köyündeki baba evine yerleşti. 3 katlı evinin bahçesinde bulunan 2 dönüm arazisini değerlendirmek isteyen Mehmet Yılmaz, soğuk iklime uyum sağlayan ve çoklu doğum yapabilen `Romanov´ cinsi koyun beslemeye karar verdi. Zonguldak´ın Çaycuma ilçesindeki bir yetiştiriciden 2 dişi 1 erkek koyunu 3 yıl önce satın alan Yılmaz, şu anda 10 koyun ile 5 kuzusunu besliyor. Evinin önüne yaptırdığı 50 metrekarelik ahırda koyunlarını besleyen Yılmaz, sabah saatlerinde koyunlarını köyde bulunan tarlaya salıyor.
Hobi amaçlı koyun almaya karar verdiğini belirten Mehmet Yılmaz, "Bölgemizin iklimine tamamen uygun olan ve soğuğa dayanıklı koyunların Romanov olduğu öğrendim. Ayrıca bu koyunlar çoklu doğum yapmasıyla da biliniyor. Bende Zonguldak Çaycuma ilçesindeki bir firmadan 2 dişi ve 1 erkek satın aldım. 3 yıldır koyunları beslemeye devam ediyorum. Şu anda 2 yıldır koyunlarımdan kurban ihtiyacımı karşılıyorum. Kuzularla birlikte 15 koyunum bulunuyor. Koyunları satın alırken, damızlık olanları kesmeyeceğiz diye taahhütname bile imzaladık. Ben bu koyunlarla güzel zamanlar geçiriyorum. Benim bütün stresimi alıyor. Ben çok mutluyum. Her gün koyunlarımla ilgileniyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-01-09 09:01:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Valisi Sinan Güner; "Bartın kestane üretimi için uygun iklim ve toprağa sahip"
YEREL HABERLER Bartın Valisi Sinan Güner; "Bartın kestane üretimi ...
Bartın’da ocak ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Bartın’da ocak ayında deniz keyfi
Gemide 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Gemide 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi
Bartın'da 64 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bartın'da 64 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi
Bartın'da FATİH Projesi kapsamındaki tabletler öğrencilere ulaştırıldı
YEREL HABERLER Bartın'da FATİH Projesi kapsamındaki tabletler ...
Küre Dağları Milli Parkı’nda 3’ü yatay 2’si dikey 5 mağara keşfedildi
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı’nda 3’ü yatay 2’si dikey 5 ...
Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 mağara keşfedildi
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 mağara keşfedildi
Tek katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Tek katlı ev alev alev yandı