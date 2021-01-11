Bartın’da kaçak avlanan 5 kişiye idari para cezası uygulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da kaçak avlanan 5 kişiye idari para cezası uygulanacak

İHA

Bartın’da kaçak avlanan 5 kişiye idari para cezası uygulanacak

Bartın’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 5 kişi tespit edildi. Av malzemelerine el konulan şahıslara idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.
Bartın’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince Bartın’ın merkeze bağlı Yeniköy köyü, Gökbeli köyü ve Ulus ilçesine bağlı Kızılgöl Yaylası’nda gerçekleştirilen denetimlerde 5 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce kaçak avlanan şahısların kullandığı 6 silaha ve av malzemelerine el konuldu. Ayrıca şahıslara kaçak avlanmaktan idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Irmağı’nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti
YEREL HABERLER Bartın Irmağı’nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ...
Bartın Üniversitesi 3 “Star” öğrenci çıkardı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi 3 “Star” öğrenci çıkardı
Okullarda İstiklal Marşı coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER Okullarda İstiklal Marşı coşkusu yaşandı
Rektör Uzun’dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gu¨nu¨’ mesajı
YEREL HABERLER Rektör Uzun’dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gu¨nu¨’ ...
Bartın’da kuraklığa karşı oto galerilerde araç yıkamaya sınırlama getirildi
YEREL HABERLER Bartın’da kuraklığa karşı oto galerilerde araç ...
Memleketine yerleşip, beşiz doğum yapabilen koyunlar yetiştirmeye başladı
YEREL HABERLER Memleketine yerleşip, beşiz doğum yapabilen koyunlar ...