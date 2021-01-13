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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da kumar ve fuhuş operasyonu

İHA

Bartın’da kumar ve fuhuş operasyonu

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki 4 katlı günübirlik pansiyon binasında yapılan aramada 16 şahsın kumar oynadığı ve aynı binada fuhuş yapıldığı tespit edildi.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yer alan dört katlı günübirlik pansiyon binasında kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden binada arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 16 şahsın kumar oynadığı ve aynı binanın bir odasında ise fuhuş yapıldığı tespit edildi.
Fuhuşa aracılık ve yer temini sağlayan 3 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Operasyon sonucunda 2 şahsa kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem, 4 şahsa kumar oynamaktan idari işlem sonucu para cezası, 2 şahsa fuhuştan idari işlem sonucu para cezası, pansiyon sahibine kimlik bildirimi yapmamaktan para cezası uygulandı.
Ayrıca toplam 20 şahıs hakkında misafir kabul etmekten, misafirliğe gitmekten ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulanması konusunda tutanak tutuldu.

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