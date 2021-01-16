İş yerinin deposunda ölü bulundu

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN merkeze bağlı Kozcağız beldesinde eşinden boşandıktan sonra iş yerinde yaşamaya başlayan Veysel Özcan (57), depoda ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kozcağız beldesi Kavlaklık Mahallesi´nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandıktan sonra elektrik malzemelerinin satıldığı iş yerinde yaşamaya başlayan Veysel Özcan'dan haber alamayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İş yerine giren jandarma ekipleri ve arkadaşları, Özcan´ı depo bölümünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekipleri, Özcan´ın öldüğünü tespit etti.

Veysel Özcan´ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-01-16 15:22:10



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