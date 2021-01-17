Bartın’da eşsiz kar manzarası drone ile havadan görüntülendi

"Aşı olmamanın vebali var mı?"

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Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Bartın’da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. BartınKastamonu sahil yolunda oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Batı Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu. BartınKastamonu sahil yolunun çevresi beyaz örtü ile kaplandı. Ekipler kar yağışının etkili olduğu bölgelerde karayolunun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz sahil yolunun BartınKastamonu bağlantısı arasında yer alan AmasraKurucaşile yolunda karın oluşturduğu manzara ise drone ile havadan görüntülendi.

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