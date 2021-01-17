Bartın´da gemi battı (3)

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15 KİŞİ FİLİKALARDA

Bartın Valisi Sinan Güner geminin Rus bandıralı kuru yük gemisi olduğunu, 15 kişinin 3 filikaya binerek kurtulduğunu, ancak hava şartlarının kötü olması nedeniyle filikaların sürüklendiğini belirterek, şu anda can kaybı olmadığını açıkladı. Bölgede Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması için hazırlıklarını yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR

2021-01-17 13:23:38



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