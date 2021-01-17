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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın´da gemi battı (4)

DHA

Bartın´da gemi battı (4)


FİLİKALARA ULAŞILMAYA ÇALIŞIYOR 
Bartın Valisi Sinan Güner kurtarma çalışmaları hakkında, "Rus bandıralı kuru yük gemisi bu kötü hava şartları nedeniyle battı. 10-15 arası mürettebatı olduğunu biliyoruz. Bunlar filikalarla can yelekleri giyerek denize açıldılar. Şu anda bu imkanlarla kurtarma çalışmalarına başladık. Denizde dalga çok yüksek, hava şartları çok kötü. Sahil Güvenlik´in botu ulaşmaya çalışıyor. Çok zor şartlarda yani denizin dalga boyu botun boyundan yüksek. Deniz Kuvvetleri´ne ait bir gemi Ereğli´den hareket etti. Eğer uçuş imkanı varsa Samsun´dan helikopter de talep ettik. Şu anda Güzelcehisar civarlarında 600-700 metre açıklarda filikalar gözle görülebiliyor. Deniz altı dalgıç ekibimiz filikaları kendi botlarını yüzdürebilirlerse bu 600-700 metreye ulaşmaya çalışacaklar, denizden de Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik ulaşmaya çalışıyor" dedi. 
Batan geminin personelinin filikalara bindiği, şiddetli rüzgar nedeniyle filikaların Güzelcehisar mevkiine sürüklenmesi üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu ekiplerince 3 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. 
 DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR
2021-01-17 14:12:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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