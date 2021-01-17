Bartın´da gemi battı (5)

5 KİŞİ KURTARILDI
Bartın İnkum açıklarında batan geminin personeli can yelekleri ve filikalarla gemiden ayrıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle filikalar ve denize atlayanlar Güzelcehisar mevkiine sürüklendi. Bartın Valisi Sinan Güner gemide13 personel olduğunu düşündüklerini, şu ana kadar 5 kişinin Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldığını, ölen 2 kişinin cesedinin de bota alındığını açıkladı. Vali Güner denizde bulunan bir kişinin ise kurtarılmaya çalışıldığı belirtti. Ereğli'den bir fırkateynin bölgeye kurtarma çalışmaları için hareket ettiği öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR
2021-01-17 14:38:06
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