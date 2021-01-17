Bartın´da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)

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BARTIN VALİSİ TEDAVİ ALTINA ALINAN GEMİCİLERİ ZİYARET ETTİ

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Devlet Hastanesi´nde kurtarılan gemi personeliyle görüştü. Tedavi altına alınan bir gemici büyük bir dalganın gemiyi ikiye ayırdığını belirterek, kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Kurtarılan 6 gemicinin hastanede tedavisi devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-01-17 17:11:31



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