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Batan geminin kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları karadan sürüyor Ukrayna Büyükelçisi kurtarılan 6 mürettebatı hastanede ziyaret etti

İHA

Batan geminin kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları karadan sürüyor Ukrayna Büyükelçisi kurtarılan 6 mürettebatı hastanede ziyaret etti

Bartın’ın İnkumu açıklarında dün fırtınadan dolayı batan Palau uyruklu ‘Arvin’ isimli kuru yük gemisinin, kaybolan 5 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları hava muhalefeti nedeniyle karadan sürüyor.
Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan 2902 ton gübre yükü alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' adlı kuru yük gemisi, dün saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında fırtınadan dolayı demirledikten sonra ikiye bölünmesi sonucu, battı. Gemideki 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı olan 12 mürettebattan bazıları filikaya binmeyi başarırken, bazıları da can yelekleriyle denize atlayarak kurtulmaya çalıştı. Fırtına ve şiddetli dalgadan dolayı sürüklenen gemi mürettebatından 6’sı tüm zorluğa rağmen Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir mürettebatın cesedine ulaşılırken, denizde cesetleri görülen 2 mürettebat olumsuz hava şartları nedeniyle bota alınamadı.
5 mürettebata ait cesetlerin bulunması için sabah saatlerinden itibaren çalışmalar yeniden başlarken, devam eden fırtınadan dolayı çalışmalar karadan devam ediyor.
Diğer yandan gemi batarken, mürettebatın bindiği filikalardan biri şiddetli dalgalar sonucu kayalık kısımlarda karaya vururken, diğer filikada ve denizdeki mürettebatın dalgalar arasındaki mücadelesi vatandaşlar tarafından kayda alındı.

“Büyükelçi tedavi altındaki mürettebatı ziyaret etti”
Öte yandan Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılan 6 mürettebatın Bartın Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Yaşanan olayın ardından Bartın’a gelen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, hastaneye giderek tedavi altındaki Ukraynalı mürettebatından sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra mürettebat ile sohbet etti.
Mürettebatı zor hava şartlarına rağmen canlarını hiçe sayan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Astsubay ve ekibine de teşekkür eden Büyükelçi Sybiha, Türk makamlarına teşekkürler etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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