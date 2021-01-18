Bartın'daki gemi faciasında bulunan cesedin gemi kaptanı olduğu ortaya çıktı

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Bartın'da yaşanan gemi faciasında bulunan cesedin gemi kaptanı Galenko Witaly'e ait olduğu ortaya çıktı.

Bartın'ın İnkumu mevkisinde Palau bandralı yük gemisinin batması sonucu 6 kişi arama kurtarma ekiplerince sağ kurtulmuş bir kişinin de cesedine ulaşılmıştı. Bulunan cesedin 37 yaşındaki Rus uyruklu Galenko Wıtaly olduğu ortaya çıktı. Wıtaly'nin geminin kaptanı olduğu ortaya çıktı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle kayıp 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları karadan yürütülüyor.

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