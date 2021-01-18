Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (4)

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

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2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, kayıp 5 mürettebattan 2'sinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetlerin, batan geminin 2 kilometre ilerisinde Mugada sahilinin yanındaki araç ve yaya yolu bulunmayan koyda bulunduğu bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR

2021-01-18 16:21:18



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