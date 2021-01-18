Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (5)

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UÇAK VE HELİKOPTER İLE ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Bartın'da batan kuru yük gemisinin ardından kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de katıldı. Akşam saatlerinde etkisini azaltan kar yağışının ardından uçak ve helikopter geminin battığı bölgede havadan arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.DHA-Genel Türkiye-Bartın Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR

2021-01-18 17:49:18



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