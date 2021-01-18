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Ulaştırma bakanlığından batan gemiyle ilgili açıklama

DHA

Ulaştırma bakanlığından batan gemiyle ilgili açıklama


BARTIN,(DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Bartın'da batan kuru yük gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada batan gemide bulunan 12 personelden 6 kişinin sağ olarak kurtarıldığı aralarında Rus uyruklu gemi kaptanının da bulunduğu 3 personelin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilerek, "Diğer kazazedelerin gemi içinde mi kaldığı yoksa denizde mi olduğu konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından denizde arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Yapılan yazılı açıklamada, dün saat 12.35'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sisteminden (Cospas-Sarsat sistemi) alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı Arvin isimli geminin battığı bilgisine ulaşıldığı ifade edildi. Ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve arama kurtarma unsurlarının sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava şartları sebebi ile 15 Ocak tarihinde Bartın Liman Başkanlığı´mız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi 17 Ocak saat 12.35´de demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır. Gemi üzerinde 2902 ton Uluslararası Katı Dökme Yükler kodunda yer alan tehlikeli yük olarak sınıflandırılmayan katı üre yükü bulunmaktadır. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna´da yerleşik firma yetkilileri ile irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden alınan bilgide gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Bulgaristan'ın Burgaz limanına giden Arvin gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarılmış olup içlerinde Rus uyruklu gemi kaptanının da bulunduğu 3 personelin cansız bedenine ulaşılmıştır. Diğer kazazedelerin gemi içinde mi kaldığı yoksa denizde mi olduğu konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından denizde arama çalışmaları devam etmektedir." DHA-Genel Türkiye-Bartın Gürkay GÜNDOĞAN
2021-01-18 22:49:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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