Karadeniz’de batan geminin kayıp 3 mürettebatı için arama çalışmaları sürüyor

Bartın’ın İnkumu sahili açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisinin kayıp 3 mürettebatını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gürcistan’dan Bulgaristan’a seyir halinde iken Karadeniz’de fırtınaya yakalanan ve Bartın’ın İnkumu sahili açıklarında demirleyen Palau bandıralı yük gemisinin dev dalgalar nedeniyle ikiye bölünerek batmasının ardından kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

17 Ocak Pazar günü batan geminin 6 mürettebatı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botla yapılan çalışmalar sonucu sağ olarak çıkarılırken 3 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Cansız bedenlerine ulaşılan 3 mürettebattan birinin gemi kaptanı Rus uyruklu Vitaly Galenko (36) olduğu, diğerlerinin 3’üncü çarkçı Savottın Analoly (28) ve aşçı Melnychenko Andrıı (26) oldukları öğrenildi.



Kayıp 3 mürettebat için çalışmalar devam ediyor

Hala kayıp olan Ostapenko Vladyslav (23), Kazımov Rustam (33), Sıbılyev Serıy (61) isimli 3 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları kar yağışı ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına rağmen sürüyor.

AFAD ve jandarma ekiplerince karadan arama tarama devam ederken, Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi de çalışmalara destek veriyor. Yassıada, Hatipler, Mugada ve Kızılkum mevkilerinde yoğunlaştırılan çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler denizden destek sağlıyor.

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