Kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak

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Bartın’da yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklama ile yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli 20/01/2021 günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl merkezinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 20/01/2021 Çarşamba günü idari izinli sayılması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Denildi.

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