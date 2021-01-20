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Bartın'da, 150 köy yolu ulaşıma kapandı

DHA

Bartın'da, 150 köy yolu ulaşıma kapandı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da 3 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşırken, 150 köy yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda yerleşim yerine elektrik verilemedi. Yüksek kesimlerde 2 metreye ulaşan kar nedeniyle zor anlar yaşayan sağlık ekipleri, hastalara ulaşmak için paletli ambulanslar kullandı.
Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı gece de devam etti. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Kent merkezinde 80 santime ulaşan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollarda temizlik çalışması yaptı. Yağan karla birlikte Ulus ilçesine bağlı köylerde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. İlçeye bağlı Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca beldelerinde ağaçların, tellerin üzerine devrilmesi sonucu çok sayıda köye elektrik verilemiyor. Arızaların giderilmesi için kente çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. Kar yağışının devam ettiği kentte valilik, devlet kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere 3 gün idari izin verdi.
150 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Kar yağışı nedeniyle kentte, 150 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
ACİL HASTALAR İÇİN PALETLİ AMBULANSLAR DEVREYE GİRDİ
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle Arıt bölgesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bartın Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ekipleri hastalara ulaşmak için paletli ambulanslarını kullandı. Ekipler zaman zaman köylerdeki hastalara ulaşmak için yürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler yola devrilen ağaçları da temizledi. Sağlık ekipleri 24 saat aralıksız hastalara ulaşmak için çaba sarf ediyor.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-01-20 11:09:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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