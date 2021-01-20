Bartın’da bir metrelik buz sarkıtları oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da bir metrelik buz sarkıtları oluştu

İHA

Bartın’da bir metrelik buz sarkıtları oluştu

Bartın’da 5 gündür etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Bazı binaların çatılarında 1 metrelik buz sarkıtları oluştu.
Bartın’da hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 60 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 110 santimetreye ulaştı.
Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü kentte çatılarda ve sokak lambalarında boyları bir metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.
Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince, merkezdeki cadde ve sokaklarda kapalı olan yollar için belediye ekiplerince kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da, 150 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bartın'da, 150 köy yolu ulaşıma kapandı
Elektrik, su ve ulaşım olmayan köyde vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor 4 gündür yollar kapalı, 3 gündür elektriksiz yaşıyorlar
YEREL HABERLER Elektrik, su ve ulaşım olmayan köyde vatandaşlar ...
Kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak
YEREL HABERLER Kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari ...
Karadeniz’de batan geminin kayıp 3 mürettebatı için arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz’de batan geminin kayıp 3 mürettebatı için ...
Bartın Üniversitesi'nde kar manzaraları
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi'nde kar manzaraları
Kurum İç Değerlendirme Takımı bin 91 kişi ile görüştü
YEREL HABERLER Kurum İç Değerlendirme Takımı bin 91 kişi ile görüştü
Bartın'da kayıp 3 mürettebat için karadan çalışmalar sürüyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bartın'da kayıp 3 mürettebat için karadan çalışmalar ...
Bartın’da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Bartın’da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
Bartın'da kayıp 3 mürettebat için karadan çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Bartın'da kayıp 3 mürettebat için karadan çalışmalar ...
Bartın'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Bartın'da kar yağışı etkili oluyor
Ulaştırma bakanlığından batan gemiyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Ulaştırma bakanlığından batan gemiyle ilgili açıklama
Bartın’da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı Sokak lambaları ve bina çatılarında buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Bartın’da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı Sokak ...
Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (5)
YEREL HABERLER Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor ...
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor/ ...
Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (4)
YEREL HABERLER Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor ...
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)
YEREL HABERLER Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar ...
Bartın'daki gemi faciasında bulunan cesedin gemi kaptanı olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bartın'daki gemi faciasında bulunan cesedin gemi ...
Bartın'daki gemi faciasında kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor Bartın Valisi Sinan Güner, "Havadan ve denizden devam etme ihtimalimiz yok" "Hava şartları sebebiyle karadan çalışmalar sürüyor"
YEREL HABERLER Bartın'daki gemi faciasında kayıp mürettebatı arama ...
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(2)
YEREL HABERLER Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar ...
Batan geminin kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları karadan sürüyor Ukrayna Büyükelçisi kurtarılan 6 mürettebatı hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Batan geminin kaybolan 5 mürettebatı arama ...
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor