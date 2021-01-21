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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da karlar, kamyonlarla ırmağa boşaltılıyor

DHA

Bartın'da karlar, kamyonlarla ırmağa boşaltılıyor


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da 3 gün boyunca etkili olan yağışın ardından belediye ekipleri, kent merkezinde biriken kar yığınlarını kepçelerle kamyonlara yükleyip, ırmağa boşaltıyor.
Son yılların en fazla kar yağışını alan Bartın´da kent merkezindeki kar kalınlığı 3 günde 80 santime ulaştı. Belediye ekipleri yolları ve kaldırımları açık tutmak için yoğun çalışma başlattı. Ara sokaklardaki karlar önce küçük kepçelerle belirli noktalarda toplanıyor. Ardından da kamyonlara yüklenerek Bartın ırmağına boşaltılıyor. 150 personelle yapılan çalışmalarda, bin 100 kamyon kar, ırmağa boşaltıldı. 13 mahalledeki kar temizleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de süreceği ifade edildi.
ÇATIDA BİRİKEN KAR DÜŞTÜ
Kırtepe Mahallesi´ndeki bir otelin çatısında biriken karlar sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle düştü. Düşen kar nedeniyle iş yerlerinin önünde büyük birikintiler oluştu. Belediye ekipleri çatıdaki karları temizlemek için çalışma başlatırken, vatandaşların binaların altından geçerken dikkatli olmalarını istedi.
`4 GÜNDE BİN 100 KAMYON KAR TAŞIDIK´
Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın kentte yoğun kar yağışına neden olduğu söyleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Meteorolojinin yaptığı uyarının sonrasında bizler belediye olarak bütün ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Belediyemizde kriz masası kurarak, kar yağışı başladığı andan itibaren bütün çalışmaları an be an takip ettik. Son yılların en yüksek miktarını görmüş olduk. 2016 yılının başında 136 santim kar yağmıştı. Bu kez 80 santim, bu rakam köylerimizde 2 metre kadar ulaştı. Kar yağışı aralıkla devam etti. Bizim bütün ekiplerimiz kaldırımların ve yolların temizlenmesiyle ilgilendi. 4 gün boyunca yaklaşık bin 100 kamyon karı ırmağa boşalttık. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının etkilenmemesi için gereken çabamızı gösterdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-01-21 10:54:42

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