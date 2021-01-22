UMKE ekipleri paletli ambulansla yolu kapanan hastaya ulaştı

Bartın’da UMKE ekipleri yoğun kar yağışının ardından yolu kapanan ve 1,5 metre kar kalınlığının oluştuğu köyde mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaştı.

Bartın’ın Söğütlü köyünde yaşayan 53 yaşındaki Sevgi Tutmuş rahatsızlandı. Yakınları tarafından yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti ancak yolun yoğun kar yağışından dolayı 1,5 metre kalınlığında karla kaplı olması nedeniyle durum Ulusal Medikal Kurtarma ekibine bildirildi.

UMKE ekipleri paletli kar ambulansı ile 2 sağlık personeli ve 1 doktorla hasta Sevgi Tutmuş için yola çıktı. Ekipler, 45 kilometrelik yolda 1,5 metrelik karın yanı sıra fırtına nedeniyle yollara devrilen ve ulaşımı kapatan ağaçlarla da mücadele etti. Yollara devrilen ağaçlar balta ile kesilip kaldırılarak tekrar ulaşım sağlandı.

Paletli ambulansla köy meydanına kadar ulaşan UMKE ekipleri rahatsızlığı dolayısıyla sancıları artan Sevgi Tutmuş’un evine ise 1,5 metrelik karın içinde yüzlerce metre yürüyerek ulaştı.

Karla birlikte zamanla da yarışan UMKE ekiplerince evinde ilk tedavisi yapılan Sevgi Durmuş daha sonra paletli ambulansa alınıp Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.