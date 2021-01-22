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Başı plastik boruya sıkışan kediyi itfaiye erleri kurtardı

İHA

Başı plastik boruya sıkışan kediyi itfaiye erleri kurtardı

Bartın’da başı ve boynu plastik boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bartın Cumhuriyet Mahallesi’nde başı ve boynu plastik boru sıkışan kediye vatandaşlar yardım etmek istedi. Bir bina girişindeki su borusuna sıkışan kedi kurtarılamayınca durum Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye erleri kullandıkları makasla kedinin başı ve boynuna sıkışan plastik boruyu kesip kediyi kurtardı.
İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı borudan kurtarılan sahipsiz kedi serbest bırakılınca hızla uzaklaşıp gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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