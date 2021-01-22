Başı su borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da başı su borusuna sıkışan sokak kedisi itfaiye ekiplerinin boruyu kesmesi sonucu kurtarıldı.

Orduyeri Mahallesi´nde sokak kedisinin başının su borusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Mahallede sağa sola kaçan kedi itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, plastik boru kesildi. Özgürlüğüne kavuşan kedi daha sonra gözden kayboldu. İtfaiyenin kediyi kurtarma anını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-01-22 17:05:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.