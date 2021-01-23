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Köpeklerin saldırısıyla yaralanan karacaya suni teneffüs yaptı

DHA

Köpeklerin saldırısıyla yaralanan karacaya suni teneffüs yaptı


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Sefa Kaya (55), köpeklerin saldırısına uğrayan karacaya suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Sefa Kaya´nın müdahalesine rağmen talihsiz karaca kurtarılamadı.
Ulus ilçesine bağlı Ağaköy köyünde yaşayan emekli maden işçisi Sefa Kaya, köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı gördü. Kaya köpekleri kovalayarak, karacayı kurtardı. Çeşitli yerlerinden yaralanan karacayı evinin önüne getiren Kaya, karacaya müdahale etti. Suni teneffüs ve kalp masajı yapan Kaya, "Hadi aşkım, hadi canım, nefes al" diyerek 5 dakika müdahalede bulundu. Ancak tüm müdahalelere rağmen karaca öldü. Karaca daha sonra köyde gömüldü. Sefa Kaya´nın karacaya müdahalesi vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-01-23 20:25:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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