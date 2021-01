Bartın’da sahte para operasyonu: 1 tutuklu

Bartın’da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sahte banknota ise el konuldu.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, farklı illerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen E.T. ve E.B. adlı şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin İstanbul’dan getirdikleri sahte paralarla küçük esnaftan gıda ürünü ve sigara aldıklarının belirlenmesi üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şahısların Bartın’daki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda E.T. ve E.B. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 20 adet 100'lük, 2 adet 200'lük banknot sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.B.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

