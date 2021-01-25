Tarihi Bartın evlerinde kar güzelliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Bartın evlerinde kar güzelliği

İHA

Tarihi Bartın evlerinde kar güzelliği

Bartın’ın 150 yıllık tarihe sahip ahşap evlerinde kar yağışıyla birlikte tabloları aratmayan güzellikler oluştu.
Bartın’ın dört bir yanında yıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran ahşap evler kar yağışının ardından tabloları aratmayan güzellikler oluşturdu. Osmanlı Dönemi'nin sivil mimari örneklerini sergilemelerinin yanı sıra Art Nouveau ve Barok sanatlarını da yansıtan tarihi Bartın evlerinin kar manzaraları fotoğrafları büyük beğeni topladı.
Genellikle iki katlı ve “Daraba” denilen ağaç çitlerle çevrili bahçe içindeki tarihi evler pencereleri, merdivenleri ve tavanlarındaki süslemelerle de dikkat çekiyor.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Bartın’ın her mevsim güzel olduğuna dikkat çekerken Bartın’a has mimari yapısı olan Bartın evlerinin de kar yağışıyla birlikte renkli manzaralar oluşturduğunu kaydetti.
Başkan Akın, “Köklü tarihi, doğası, yeşili ve mavisiyle, ormanları, bitki örtüsü, Bartın’a has mimari yapısı olan Bartın Evleri’yle Karadeniz’in incisi konumunda olan güzel şehrimize her renk ve her mevsim çok yakışıyor. Yazkış demeden yerliyabancı turistlerin ilgisini çeken Bartın, milli parkıyla, şelaleleri ve mavi bayrak adayı sahiliyle ülkemizin doğa harikası konumdadır. Böyle bir şehirde doğup, büyümek, yaşamak ve halkına hizmet etmek gururumuzdur. Şehrimizin güzelliklerini her fırsatta görünür kılmak önceliklerimiz arasındadır. Yoğun kar yağışıyla ortaya çıkan manzaralar ise insanı bir kez daha Bartın’a hayran bırakmaya yetiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkollü şahıs ırmağa düştü
YEREL HABERLER Alkollü şahıs ırmağa düştü
Bartın’da sahte para operasyonu: 1 tutuklu
YEREL HABERLER Bartın’da sahte para operasyonu: 1 tutuklu
Köpeklerin saldırısıyla yaralanan karacaya suni teneffüs yaptı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısıyla yaralanan karacaya suni ...
Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs ve kalp masajı yaptı
YEREL HABERLER Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs ...
Soğuk havaya rağmen karda güreştiler
YEREL HABERLER Soğuk havaya rağmen karda güreştiler
Çatıdan düşen kar, otomobilde hasara yol açtı
YEREL HABERLER Çatıdan düşen kar, otomobilde hasara yol açtı