Eriyen kar suları Karadeniz´in rengini değiştirdi



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da son yıların en yoğun kar yağışının ardından eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı. Irmağın denize döküldüğü bölge, çamur rengini aldı.

Kentte 3 gün yoğun şekilde yağan yaklaşık 80 santime ulaşan kar, yağmur ve sıcak hava ile birlikte erimeye başladı. Karların erimesiyle birlikte eriyen kar suları, Bartın Irmağı'na aktı. Bartın Irmağı´nın döküldüğü bölümde ise denizin rengi değişti. Liman bölgesinde deniz, eriyen kar sularının taşıdığı çamurun rengini aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2021-01-26 12:48:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.