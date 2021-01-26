Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor(2)

KAYIP GEMİCİLERİN EŞYALARI BULUNDU
Bartın açıklarında 10 gün önce kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Köydeki balıkçıların da destek verdiği geminin battığı yerden 3 kilometre uzaklıktaki Doğanyuvas koyunda arama yaptı. Aramalarda, gemi battığı sırada 3 denizcinin kullandığı suya batmayan özel elbise, parçalanmış filikalar ve can yelekleri bulundu. Sahil boyunca yapılan aramalarda kayıplara ulaşılamadı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-01-26 13:51:42
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