Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor(2)

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KAYIP GEMİCİLERİN EŞYALARI BULUNDU

Bartın açıklarında 10 gün önce kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Köydeki balıkçıların da destek verdiği geminin battığı yerden 3 kilometre uzaklıktaki Doğanyuvas koyunda arama yaptı. Aramalarda, gemi battığı sırada 3 denizcinin kullandığı suya batmayan özel elbise, parçalanmış filikalar ve can yelekleri bulundu. Sahil boyunca yapılan aramalarda kayıplara ulaşılamadı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-01-26 13:51:42



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