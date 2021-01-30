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Irmağın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti

DHA

Irmağın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da son yıların en yoğun kar yağışının ardından eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı. Irmağın denize döküldüğü bölge, çamur rengini aldı.
Kentte 2 hafta önce yoğun şekilde yağan yaklaşık 80 santime ulaşan kar, yağmur ve sıcak hava ile birlikte erimeye başladı. Eriyen kar suyu Bartın Irmağı'na aktı. Irmağın döküldüğü bölümde ise denizin rengi değişti. Liman bölgesinde deniz, eriyen kar sularının taşıdığı çamurun rengini aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-01-30 10:28:54

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