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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nde Fulbright bursları semineri verildi

İHA

Bartın Üniversitesi’nde Fulbright bursları semineri verildi

Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çevrimiçi seminerde “Fulbright Burs Programları ve ABD'de Eğitim” konusunda bilgiler verildi.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından “Fulbright Burs Programları ve ABD'de Eğitim” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Öğrencilerle birlikte akademik personelin de yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Fulbright Türkiye Eğitim Danışmanlığı Koordinatörü Mevlüde Bakır tarafından bilgiler verildi.
Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu hakkında bilgiler veren Bakır, “Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, ya da diğer bir adıyla TürkiyeAmerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, 1949 yılında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ikili anlaşma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen 13 Mart 1950 tarih ve 5596 sayılı kanun çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır. Komisyonumuz, Türk ve Amerikalı üniversite mezunlarını, akademisyenleri, sanatçıları ve kamu görevlilerini eğitim, yaşam ve seyahat masraflarını kapsayan burslarla desteklemekte ve ABD’de eğitim almak isteyen Türk öğrencilere eğitim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Komisyonumuz, Türk ve Amerikan halkları arasında eğitim ve kültürel değişim yoluyla ortak bir anlayış geliştirmek için kurulmuştur” dedi.
Bakır, Fulbright tarafından sağlanan burs ve eğitim programları konularında katılımcıları bilgilendirerek “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olarak yüksek lisans, doktora ve Prof. Dr. Aziz Sancar doktora bursları verilmektedir. Ayrıca ‘Fulbright Eğitimde Mükemmeliyet ve Başarı Programı’, ‘Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Bursu’, ‘Doktora Tezi Araştırma Bursu’, ‘Akademik Araştırma Bursu’, ‘Doktora Sonrası Araştırma Bursu’ ve ‘Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu’ gibi programlar da verdiğimiz destekler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Bartın Üniversitesi’nde daha önce Fulbright programlarından yararlananların olmasının mutluluk verici olduğunu da ifade eden Bakır, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
Gerçekleştirilen eğitimin önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversitemizde tüm bileşenimizle birlikte her geçen gün yeni başarılara imza atarken bunu sürdürülebilir kılmak ve ileriye dönük atılabilecek adımlar konusunda öneriler geliştirmek için de gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda yeni tecrübeler edinmek ve entelektüel bilgi birikimimize katkı sağlamak için tüm fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Yaptığımız toplantılar ve verdiğimiz eğitimlerle sürdürülebilir bir gelişim gösteren Üniversitemizde kalite kültürünü tabana yaymak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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