Bartın'da aç kalan domuz sürüsü köye indi



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da aç kalan domuz sürüsü köye indi. Domuzlar, bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi.

Merkeze bağlı Kocareis köyünde gece yarısı saatlerinde bir otomobil sürücüsü domuz sürüsü ile karşılaştı. Sürücünün korna çalmasına aldırış etmeyen domuzlar, yiyecek aramaya devam etti. O anlar, sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden bir süre sonra korkarak, yol kenarında ormanlık alana girdi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-02-02 10:43:16



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