Bartın açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)KARADENİZ'de Bartın'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünün Karadeniz'de Bartın´ın Kurucaşile ilçesinin 3.08 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 16.02'de meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde olan deprem, Kurucaşile'nin yanı sıra Amasra ve Kastamonu'nun Cide ilçesinde de hissedildi.
Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, "Depremi 3-4 saniye hissettik. Herhangi bir hasarımız yok. Halkımıza geçmiş olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2021-02-02 16:38:18
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