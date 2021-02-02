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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nde kalite çalışmaları devam ediyor

İHA

Bartın Üniversitesi’nde kalite çalışmaları devam ediyor

Bartın Üniversitesi’nde ‘20192023 Stratejik Planı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda akreditasyon çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor.
Bartın Üniversitesi, ‘20192023 Stratejik Planı’ ile birlikte belirlenen hedeflerle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Eğitim Fakültesi’nden Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programları akredite oldu. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı ile İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Programı’nın ise akreditasyon süreçleri devam ediyor.
Peyzaj Mimarlığı Programı için resmi süreç başladı
Bartın Üniversitesi’nde 4 programın akredite olmasının ardından akreditasyon süreci devam eden 2 programa Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı da dahil oldu. Akredite olmak için Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği’ne (PEMDER) yapılan başvurunun ardından Bartın Üniversitesi ile birlikte Akdeniz, Atatürk, Düzce, Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Peyzaj Mimarlığı programları resmi akreditasyon süreçleri başlamış oldu.
“Bartın Üniversitesi kalitenin peşinde”
Kalite ve akreditasyon noktasında ciddi bir gayret sarf edildiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yeni YÖK anlayışıyla birlikte yükseköğretim kurumlarındaki kalite yolcuğu hızlandı. Bartın Üniversitesi olarak bizler de 20192023 Stratejik Planı’nda bu doğrultuda hedefler belirledik ve bu hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz” dedi.
“Kalite yolculuğumuz hızlanarak devam ediyor”
Rektör Uzun, kalite süreçlerinin önemli bir aşaması olan program akreditasyonu noktasında önemli adımlar atıklarını da kaydederek “İlk olarak, Bartın Meslek Yüksekokulumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan YÖK’e bağlı denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarının Sınırlı Vardiya Zabitliği ve Yat kaptanlığı (499 GT) ehliyeti verebilmesi için gerekli olan STCW (Gemiadamları Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Uluslararası Standartları) belgesini almaya hak kazandı. İslami İlimler Fakültesi’nin alanında bir ilki gerçekleştirerek aldığı TSE EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesinin ardından ise Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programlarının akredite olmasının gururunu yaşadık. Ayrıca Eğitim Fakültesi’nden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile İslami İlimler Fakültesi’nden İslami İlimler programları için ise akreditasyon süreci devam etmektedir. Son olarak Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı için de resmi süreç başlamış oldu. Bu doğrultuda çalışmalarımız büyük bir titizlik ve kararlılıkla sürmektedir. Yeni YÖK anlayışıyla birlikte Ülkemizin yükseköğretim alanında kalite odaklı büyüme sürecini başlatan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kalite kültürünün yükseköğretim kurumlarımızda yaygınlaşması için özveriyle çalışan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Muzaffer Elmas ve kurul üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum. ‘Birlikte Başarıyoruz’ sloganıyla çıktığımız kalite yolculuğunda emeği geçen tüm akademik ve idari insan kaynağımızı da tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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