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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nde COST projeleri eğitimi verildi

İHA

Bartın Üniversitesi’nde COST projeleri eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından akademisyenlere yönelik “COST Programı Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Proje Uzmanı Serhat Ünver ve Öğretim Görevlisi Gözde Sağlam tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara COST Projesi kapsamı ve şartları anlatıldı.
Ünver, açık adı Avrupa Bilimsel İş Birliği Ağı (European Cooperation in Science and Technology) olan COST projelerinin amacının Avrupa’daki araştırmacılar arasında etkileşim ve iş birliğini desteklemek olduğunu söyledi.
COST projesiyle desteklenen akademisyenler Avrupa’da oluşturulmuş ağlara dahil olma fırsatı yakalayacaklarının da altını çizen Ünver, “Desteklenen akademisyenler projeleriyle ilgili konularda çalıştay, konferans ve eğitimlere giderken COST desteğinden faydalanırlar. COST aksiyonlarının en temel özelliği ise sabit bir programın olmaması, istenirse katılımda bulunulmasıdır” dedi.
Akademisyenlerin proje yazma çalışmalarını desteklemek amacıyla toplantılar düzenlediklerini kaydeden Sağlam ise “COST mekanizmasının dört temel unsuru bulunmaktadır: Aksiyonlar kapsamında araştırma projeleri ulusal katkılarla finanse edilir, ayrıca COST üyelerinin her biri araştırma aksiyonu önerebilir ve aksiyonlara katılım isteğe bağlıdır. Sadece ilgilenen ülkeler iştirak edebilmektedir, iş birliği, ulusal projelerin koordinasyonunu esas alan ‘concerted action’ olarak anılan projeler vasıtasıyla gerçekleştirilir” ifadelerini kullandı.
Etkinliğin sonunda katlarından dolayı konuşmacılara teşekkür eden Bartın Üniversitesi PTO Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu ise “Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi olarak Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’un yakın ilgisi ve teşvikleriyle hedeflenen ‘Üreten Üniversite’ vizyonuna katkı sunmaya çalışıyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizde akademisyenlerimizi konunun uzmanlarıyla buluşturup her projeyle ilgili detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyor ve bu yönde gayretlerimizi arttırarak devam ettiriyoruz” diye konuştu.
Avrupa Bilimsel İş birliği Ağı (COST)
COST, ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve aynı alanda çalışmalarını sürdürmekte olan bilim insanlarını Avrupa genelindeki bilimsel ağlarda bir araya getirmek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. Açık adı, “Bilim ve Teknolojide Avrupa İş birliği (European Cooperation in Science and Technology – COST)” olan COST, 1971 yılında kurulmuştur ve ülkemiz de kurucu ülkeler arasında yer almıştır. COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve iş birliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir. COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. COST aksiyonlarının en temel özelliği sabit bir programın olmaması (bottomup) ve istenirse katılımda bulunulmasıdır (flexible participation).

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