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Amasra, kış güneşiyle hareketlendi

DHA

Amasra, kış güneşiyle hareketlendi


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra´da hava sıcaklığının 22 dereceye ulaşmasıyla halk kumsala ve parklara akın etti.
Amasra ilçesinde ocak ayı olmasına karşın bugün öğle saatlerinde termometreler 22 dereceyi gösterdi. 3 bin yıllık tarihi ve turistik ilçede vatandaşlar ve yerli turistler büyük liman ve küçük limanda bulunan kumsallara akın etti. Güneşli havayı gören aileler çocuklarını çocuk parklarına getirerek, güvercinleri besledi. İlçeye gezmeye gelen yerli turistler, Tavşan Adası ile tarihi kalesini gezmek için tekne turuna çıktı. Amasra kalesinde vatandaşlar tarihi yerleri fotoğraflayarak, güneşin tadını çıkardı. Yerli turistler Amasra manzarasına karşı bol bol cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis ve zabıta ekipleri yoğunluğun yaşandığı sahillerde ve parklarda maske mesafe denetimi yaptı.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Ankara´nın en yakın sahili olan Amasra kış aylarında da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Yerli turistler ilçenin eşsiz doğası ile birlikte Kaleiçi ve sahillerde geziyor. Bizler de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerimizce denetimler yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan Acar
2021-02-05 14:20:23

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