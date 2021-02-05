Bartın Üniversitesi "Yeni YÖK" projesinde İTÜ ve ODTÜ ile eşleşti

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hayata geçirilen “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında eşleştiği İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ortak çalışmalar yürütecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20202021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde müjdesi verilen “YÖK Anadolu Projesi” kapsamına alınan 15 üniversite açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törende, Bartın Üniversitesi’nin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile eşleştiği açıklandı.

“YÖK Anadolu Projesi” programının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YÖK Anadolu Projesi, 2006’dan sonra kurulan üniversitelerden seçilen 15’ini, geleneği oluşmuş ve marka haline gelmiş kıdemli 12 üniversitemizin insan kaynağı ve alt yapısından faydalanmasını hedefliyor. 15 genç üniversitemizin proje kapsamına alınan 43 bölümündeki öğrenciler bazı dersleri bu 12 üniversitemizin kıdemli hocalarından alacaklar. Buradaki amaç eğitimdeki kaliteyi artırmak ve mezun niteliğini yükseltmektir. Buralardaki genç akademisyenlerin de kıdemli üniversitelerin yayınlarından faydalanmalarını, ortak projeler yürütmesini sağlayacağız. Gelişmeye açık bir proje olarak hazırlanan projenin birinci sayfasında elde edilen veriler doğrultusunda diğer üniversiteleri de projeye dâhil edeceğiz. Proje, tamamen gönüllük esasına dayalı olarak köklü üniversitelerdeki öğretim üyelerince yürütülmesidir” dedi.

“Projenin hayırlı olmasını diliyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyle üniversiteler arasında iş birlikteliklerinin geliştirileceğini aktararak “Böylece Munzur Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrencimiz İstanbul Üniversitesi’nde ders alabilecek. Hakkâri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan öğrencimiz Ankara Üniversitesi’nde ders alabilecek. Bartın Üniversitesi’nde Psikoloji okuyan öğrencimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden ders alabilecek. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hacettepe Üniversitesi’nde ders alabilecek. Projenin biz kez daha üniversitelerimiz, değerli hocalarımız ve öğrencilerimiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir müjde daha

YÖK’ün uygulamaya koyacağı bir başka projenin de müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YÖK’ün uygulamaya koyacağı bir başka projenin müjdesini de vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi’dir. Bu projenin amacı, doktoralı insan kaynağının yükseköğretimimizde liyakat odaklı istihdamına olanak sağlamaktır. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki hafta uygulamaya geçiriyoruz. Ayrıca Dünya’nın önde gelen üniversitelerinin saygın hocalarına, uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders vermelerine imkân sağlayacak çalışmalar da yapılmaktadır. Bu çalışma ile de öğrencilerimizin uluslararası bir bütünleşmeye adım atmaları ve farklı akademik kültürlerle tanışmalarına imkân sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Üniversitelerarası iş birliğini gündemimize almış bulunmaktayız.”

“YÖK Anadolu Projesi”nin Yeni YÖK politikaları ve projeleri kapsamında planlandığının altını çizen YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise “YÖK Anadolu Projesi, dünya örnekleri ve Avrupa yapılanması incelenerek, üniversitelerin eşleşmeleri temelinde yürütülen, bilimsel ve sosyal etki değeri çok yüksek, ortak akıl ile geliştirilmiş projelerimizin başında gelmektedir ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve tanıtım toplantımızı takiben hemen bahar yarı yılında başlamış olacaktır. Şuna emin olun, inşallah Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde bu projeyi bu yıl uygulamaya sokacağız. Küresel salgında nasıl ki ulusal ölçekte uluslararası fuar düzenleyen ilk ülke olma gibi girişimlere imza atmış ve Avrupa ülkeleri arasında küresel salgında yabancı öğrenci sayısını artıran tek ülke olmuş isek bu proje ile de inşallah yeni bir başarıya daha imza atacağız” dedi.

“Akademik ve inovatif birikimleri genç üniversitelerimize taşıyacağız”

YÖK Anadolu Projesi ile kıdemli üniversitelerimizin uzun yıllar içinde inşa etmiş oldukları akademik ve inovatif birikimlerini gelişmekte olan genç üniversitelere aktarılacağının da altını çizen YÖK Başkanı Saraç, “Elbette yakın bir gelecekte bu genç üniversitelerimiz de çok güçlü akademik kadrolara sahip olacaklar, fakat artık ülkemizin vakit kaybına tahammülü yok. Onlarca yılın hizmetini kısa bir sürede sunmayı başaran devletimizin, bu genç üniversitelerimize altyapı bağlamında verdiği desteğe biz de 12 üniversitemizle işbirliği içinde YÖK Anadolu Projesi ile destek vermeyi bir görev bildik. Çalışmaları ile farklı alanlarda dünya bilimine ve ülkemize katkı sunan akademisyenlerimizin derslerine yansıttıkları birikimleri artık yalnızca mensubu oldukları üniversitelerin öğrencilerine değil, Anadolu topraklarımızda, farklı yörelerde yükselen bilim merkezlerimizin öğrencileri için de ulaşılır olacak. Rektörlerimize ve dersleri sunacak öğretim üyelerimize içtenlikte teşekkürlerimi sunuyorum. Zira bu proje gönüllülük esasına dayalıdır” ifadelerine yer verdi.

“Artık daha güçlü ve köklüyüz”

“YÖK Anadolu Projesi”ne dâhil edilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversite olarak ülkemizin gelişimine değer katacak bir projeye daha dâhil olmanın kıvancını yaşıyoruz. ‘Yeni YÖK’ anlayışına uygun olarak, ihtisaslaşma, uluslararasılaşma, dijitalleşme ve kalite konularında yoğun gayret göstermekteyiz. Bu alanlarda elde ettiğimiz başarılara YÖK Anadolu Projesi’ndeki elde edeceğimiz birikimleri de ekleyerek devam edeceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalarla hem öğrencilerimizin hem de akademik insan kaynağımızın yeni yetkinlikler kazanacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Rektör Uzun teşekkür etti

Rektör Uzun, uygulamaya konulan projenin “Yeni YÖK” anlayışının bir tezahürü olduğunu da ifade ederek “Yeni ve yenilikçi girişimlerim birçok stratejiyi hayata geçiren Yükseköğretim Kurulu’muz, üniversitelerimizi desteklemeye ve çağı yakalayan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi olarak ihtisaslaşma, Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ve YÖKCisco programlarının ardından YÖK Anadolu Projesi’ne de dâhil olduk. Bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katan bir anlayışla Ülkemiz 2023 hedefine; 2053 ve 2071 vizyonlarına katkılar sunmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle daha müreffeh bir gelecek için durmadan çalışan ve bizleri hep daha iyisi için yüreklendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Yeni YÖK vizyonuyla kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yakın ilgileri ve iş birliğine olan yaklaşımları için İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’e de teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.