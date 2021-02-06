Rekortmen sporcu Mizgin Ay’dan bir şampiyonluk daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rekortmen sporcu Mizgin Ay’dan bir şampiyonluk daha

İHA

Rekortmen sporcu Mizgin Ay’dan bir şampiyonluk daha

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mizgin Ay, Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda 60 metrede 7.44 derecesiyle şampiyon olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.
İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nun ev sahipliği yaptığı ve geçen yıl yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız’ın anısına düzenlenen organizasyonda, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mizgin Ay performansıyla göz doldurdu. Geçtiğimiz yıl 200 metrede 1984 yılından bu yana, 60 metrede ise 1995 yılından bu yana kırılamayan rekorları kıran başarılı sporcu Mizgin Ay, Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda da şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Yarışlarda 60 metrede ter döken Milli Sporcu Ay, 7.44 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

“Hedefim olimpiyatlarda İstiklal Marşı’mızı okutmak”
Aldığı başarılardan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Mizgin Ay, “Büyük emek veriyoruz ve çok çalışıyoruz. Salgın döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen durmadan antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Büyük gayretler sonucunda elde edilen başarılara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyorum. Hedefim olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşı’mızı okutmak. Bu başarılarda gerek kamplarda gerek ise Bartın Üniversitesi’nde edindiğim tecrübelerin yeri büyük oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Uzun tebrik etti
Başarılı sporcu Mizgin Ay’ı telefonda tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise aldığı başarılardan dolayı kendisiyle gurur duyduklarını ifade etti.
Rektör Uzun, “Çok sayıda milli sporcunun tercihi olan Bartın Üniversitesi’nin rekortmen sporcusu Mizgin Ay, bizleri yine gururlandırmayı başardı. Azmi ve disipliniyle örnek bir sporcumuz olan Mizgin Ay, katıldığı her müsabakada elinden gelenin en iyisini yaparak hem Üniversitemizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. İnanıyorum ki olimpiyatlarda da bir yıldız gibi parlayacak ve başarılarına bir yenisini daha ekleyecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi’nin projesiyle sürdürülebilir mera ekosistemine katkı sağlanacak
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nin projesiyle sürdürülebilir ...
Kaza yapan sürücü 265 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü 265 promil alkollü çıktı
Vatandaşlar sıcak havada sahillere akın etti Sahillerde oluşan kalabalık drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Vatandaşlar sıcak havada sahillere akın ...
Bartın Üniversitesi "Yeni YÖK" projesinde İTÜ ve ODTÜ ile eşleşti
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi "Yeni YÖK" projesinde İTÜ ve ODTÜ ...
Amasra, kış güneşiyle hareketlendi
YEREL HABERLER Amasra, kış güneşiyle hareketlendi
Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı