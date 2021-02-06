Rekortmen sporcu Mizgin Ay’dan bir şampiyonluk daha

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mizgin Ay, Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda 60 metrede 7.44 derecesiyle şampiyon olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nun ev sahipliği yaptığı ve geçen yıl yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız’ın anısına düzenlenen organizasyonda, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mizgin Ay performansıyla göz doldurdu. Geçtiğimiz yıl 200 metrede 1984 yılından bu yana, 60 metrede ise 1995 yılından bu yana kırılamayan rekorları kıran başarılı sporcu Mizgin Ay, Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda da şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Yarışlarda 60 metrede ter döken Milli Sporcu Ay, 7.44 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.



“Hedefim olimpiyatlarda İstiklal Marşı’mızı okutmak”

Aldığı başarılardan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Mizgin Ay, “Büyük emek veriyoruz ve çok çalışıyoruz. Salgın döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen durmadan antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Büyük gayretler sonucunda elde edilen başarılara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyorum. Hedefim olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşı’mızı okutmak. Bu başarılarda gerek kamplarda gerek ise Bartın Üniversitesi’nde edindiğim tecrübelerin yeri büyük oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Rektör Uzun tebrik etti

Başarılı sporcu Mizgin Ay’ı telefonda tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise aldığı başarılardan dolayı kendisiyle gurur duyduklarını ifade etti.

Rektör Uzun, “Çok sayıda milli sporcunun tercihi olan Bartın Üniversitesi’nin rekortmen sporcusu Mizgin Ay, bizleri yine gururlandırmayı başardı. Azmi ve disipliniyle örnek bir sporcumuz olan Mizgin Ay, katıldığı her müsabakada elinden gelenin en iyisini yaparak hem Üniversitemizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. İnanıyorum ki olimpiyatlarda da bir yıldız gibi parlayacak ve başarılarına bir yenisini daha ekleyecektir” şeklinde konuştu.

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