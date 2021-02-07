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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi'nde TEKNOFEST Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

İHA

Bartın Üniversitesi'nde TEKNOFEST Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2021 öncesi bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Bartın Üniversitesi’nde “Milli Teknoloji Hamlesi” yolunda yarının teknolojisini üretecek gençleri yetiştirme hedefiyle düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali – 2021 (TEKNOFEST) öncesi yapılan bilgilendirme toplantısına akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu tarafından TEKNOFEST ve bu kapsamda yapılacak yarışmalar hakkında bilgiler verildi.
Ateşoğlu, katılımcıları Türkiye’nin en büyük organizasyonunda yer almaya davet ederek “TEKNOFEST ile gençlerimizin geleceğin teknolojileri üzerindeki çalışmaları desteklemektedir. Roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine kadar fikri olan herkesin ülkemizin geleceğine değer katmak için yarışmalarda kendilerini göstermelerini ve yeni tecrübeler edinmelerini oldukça önemli buluyorum” dedi.
PTO Genel Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Neslihan Köse ise TEKNOFEST’in yarışma kategorileri konusunda bilgiler aktararak ilkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencin yarışmalara katılabileceğini belirtti.
Öğr. Gör. Neslihan Köse, “TEKNOFEST kapsamında başvuru süreci 28 Şubat 2021 tarihine kadar devam ediyor. Bu yıl 34 farklı kategoride düzenlenecek yarışmalarda 2020 yılında düzenlenenden farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ise ilk kez gerçekleştirilecek” diye konuştu.
Toplantı kapsamında yarışmalara daha önce yer alan akademisyenler ise katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
Bilgilendirme toplantısına katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Türkiye’nin daha iyi bir dünya hedefinde söz sahibi olması ve gelişmiş toplumların arasında yer alabilmesi için milli teknoloji hamlesinin gerçekleştirmesinin önemli olduğuna değinerek, TEKNOFEST’in bu hedefe katkı sağlayan değerli bir organizasyon olduğunu söyledi.
Rektör Uzun, “Üniversitemizden akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz daha önce katıldıkları TEKNOFEST yarışmalarında önemli kazanımlar elde ettiler. ‘İnsanlık Yararına Teknolojiler Sağlık’ kategorisinde birinci olduk ve öğrencilerimiz final yarışmalarına katılmaya hak kazanarak yeni tecrübeler edindiler. İnanıyorum ki akademik performans verilerinde sürdürülebilir bir yükseliş gösteren, projeleriyle bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına destek olan ve TÜBİTAK 2209 öğrenci projelerinde Türkiye ikincisi olmaya hak kazanan Üniversitemizde, bileşenlerimiz TEKNOFEST’te de bu başarılarını devam ettireceklerdir” ifadelerini kullandı.

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