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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölmeden kendi mezar taşını hazırladı

DHA

Ölmeden kendi mezar taşını hazırladı


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköy köyünde mezar taşı ustası Mehmet Fazlıoğlu (82), kendi mezar taşını yaptı. 58 yıldır mezar taşı yapan Mehmet Fazlıoğlu, "Kendi elimle kendi hazırlığımı yapayım, tahtalarım ve mezar yerimi hazır ettim. Nasıl olsa ölümlü dünya bir gün fani aleme göç edeceğiz"dedi.
Ağaköy köyündeki 15 metrekarelik atölyesinde 58 yıldır mezar taşı yapan Mehmet Fazlıoğlu, bölgedeki birçok insana mezar taşı ve kabristan yapmaya devam ediyor. 11 çocuk ve 23 torunu bulunan Fazlıoğlu, Bartın ve Kastamonu illerinden gelen mezar taşı ve ilginç yazı siparişlerini mermerler üzerine yazarak, teslim ediyor. Kabristan da yapan Fazlıoğlu, 3 ay önce kendi mezar taşını yaparak, atölyesinin önüne koydu. Mezar taşının üzerine, `Hüseyin oğlu Mehmet Fazlıoğlu Ruhuna fatiha doğum tarihi 1939 olarak yazarken, ölüm tarihi yerini boş bıraktı.
`HAYATTAYKEN MEZAR TAŞIMI YAZMAK İSTEDİM´
58 yıldır mezar taşı yaptığını söyleyen Mehmet Fazlıoğlu, "Kendi mezar taşımı yaşarken yazmak istedim. Elbette bir gün yazılacaktı, ben yazayım dedim. Belki çocuklarım yazmak boş verirler diye düşündüm. Kendi elimle yazdım ve hazırlığımı yaptım. Tahtalarım ile mezar yerim de hazır. Nasıl olsa bu dünya ölümlüdür. Bana mezar taşı yaptırmak için çok gelen oluyor. Bana ilginç yazı isteyenler oluyor. İsmin üzerine 4-5 satır manalı yazılar yazmamı istiyorlar bende yazıyorum. Mesela; `Dünyanın zevki çok hoş, uyma batıla hakka koş´ işte bu şekilde yazılar yazıyoruz. Mezar taşlarını görenler hiç korkmuyor. Beğendiği mezar taşını yapmaya çalışıyorum. Bazen telefonla sipariş alıyorum. Ben zaten bu bölgede tanınan biriyim.
`KENDİ MEZAR TAŞIMI GÖRMEK BENİ KORKUTMUYOR´
Kendi mezar taşını ve yazısını kendi elleriyle yaptığını söyleyen Fazlıoğlu, "İnsanın kendi mezar taşını yapması ve görmesi ise valla ben hiç ürpermiyorum ve korkmuyorum. Doğduğumuza inanıyorsak, öleceğimize de inanmamız gerekir. Ölüm haktır, bize bugün olmamış yarın olacak. Neleri yaşadığı bu dünyada sağlığımızda ölümümüze göre kendimizi hazırlamamız gerekiyor. İnsanlara tavsiyem, herkes doğru ve düzgün yolda ilerlesin. Bugün intikam almak kolay bir şey, fakat onu bağışlamak daha iyi ve büyük sevaptır. Çünkü ölüm var. İntikam almak kolaydır. Ama affetmek çok önemlidir. Bunu yapsın insanlar" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-02-08 09:37:42

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